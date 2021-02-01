Спортсменка из Северска Томской области взяла «бронзу» на первенстве России по конькобежному спорту

Сейчас томичи готовятся к новым соревнованиям, которые состоятся уже в этом месяце. Фото: пресс-служба администрации региона.

Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров прошло 28-31 января в Челябинске. От Томской области в соревнованиях участвовали шесть человек. Северчанка завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Воспитанница Томской областной спортшколы олимпийского резерва и северской ДЮСШ «Янтарь» Валерия Сороколетова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, – уточняется в сообщении.

Также, по словам тренера томской команды Юлии Субботиной, хороший результат наши спортсменки показали и в командном спринте. Ангелина Полушкина, Валерия Сороколетова и Екатерина Злобина заняли четвертое место.

В сообщении говорится, что сейчас конькобежцы Томской области готовятся к первенству России среди юношей и девушек 15-17 лет. Оно пройдет в подмосковном городе Коломна с 18 по 21 февраля.