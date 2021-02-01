Десять пожарных потушили горящую квартиру в Томске и спасли мужчину

В результате инцидента хозяин квартиры не пострадал.

Пожар произошел вчера, 31 января, в десятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу ул. Транспортная, 7. Из однокомнатной квартиры на четвертом этаже здания шел дым, специалистам пришлось вскрывать металлическую дверь и спасать человека из помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В комнате на кровати был обнаружен хозяин квартиры 62 лет. Пожарные надели на него спасательное устройство (специальная маска для дыхания в задымленных помещениях) и вынесли из квартиры. Мужчина не пострадал, – говорится в сообщении.

В результате на кровати обгорел матрас и закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:35. В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.