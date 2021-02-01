Дорожники построят 6 км линий освещения на трассе в Молчановском районе Томской области

За три года в Томской области появилось более 13,5 км линий освещения на региональных трассах.

В регионе продолжается строительство линий электроосвещения на участках автодорог, которые проходят через населенные пункты. По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, в этом году 6 км электроосвещения построят в Молчановском районе, сообщает пресс-служба обладмистрации.

– Новые линии освещения появятся на участках автодороги Тунгусово – Могочино – Суйга: 6,54 – 8,933 км (с. Нарга) и 10,476 – 14,009 км (с. Могочино), – говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора, трассы с современным искусственным освещением делают проезд комфортным и повышают его безопасность в темное время суток.

Также он напомнил, что за последние три года в регионе дорожники построили более 13,5 км линий освещения. В 2018 году 2 км появилось на участке дороги Томск – Каргала – Колпашево, в 2019-м еще 5,5 км на трассе Томск – Предтеченск около поселков Зональная Станция и Зоркальцево. Более 6 км линий появилось в 2020 году на участках Томск – Самусь у поселка Кузовлево и Томск – Каргала – Колпашево у пос. Кайдаловка и с. Каргала.