Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Томской области

В России за сутки выявили 17 648 заболевших коронавирусом, 437 человек скончались, 18 169 выздоровели. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 1 февраля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 267 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям. У пациентов в анамнезе зафиксированы ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистересс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 28 322 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 25 501, умерших 267.