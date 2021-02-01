106 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Сегодня в Томской области выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 106 человек выздоровели, четверо скончались.

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 106 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 25 501, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 88 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 49% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.