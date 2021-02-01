Коронавирус в Томске: +88 новых случаев заражения

В Томске снова выявили меньше ста случаев заболевания COVID-19 за сутки. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 1 февраля, в Томской области выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 322 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 17 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 437 пациентов скончались, 18 169 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 868 087 человек, 73 619 скончались, 3 318 173 выздоровели.