Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Обыкновенное чудо» в Томске: ТЮЗ готовит благотворительный спектакль

Премьера ожидается 16 февраля 2021 года
Анна Захарова
КомментироватьОставить комментарий
Вырученные средства со спектакля пойдут на лечение онкобольным детям "Фонд им. Алены Петровой".

Вырученные средства со спектакля пойдут на лечение онкобольным детям "Фонд им. Алены Петровой".

Томский ТЮЗ ставит благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо». Собранные средства пойдут в фонд имени Алены Петровой, — сообщает в понедельник пресс-служба театра.

«Обыкновенное чудо", — это сказка для всей семьи, с присущим ей драматизмом и комизмом, необычными сюжетными линиями. В этой истории один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью», — говорится в сообщении.

Спектакль поставлен по мотивам известного советского фильма «Обыкновенное чудо» с режиссером Марком Захаровым, который является экранизацией пьесы Евгений Шварца. Поэтому, все персонажи будут знакомы зрителю.

Уточняется, что спектакль поставлен на средства и силами участников Томского объединения предпринимателей, с участием их детей. Все средства, полученные от спектакля, пойдут в фонд помощи онкобольным детям "Фонд им. Алены Петровой".

Подробности на сайте