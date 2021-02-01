«Обыкновенное чудо» в Томске: ТЮЗ готовит благотворительный спектакль

Вырученные средства со спектакля пойдут на лечение онкобольным детям "Фонд им. Алены Петровой".

Томский ТЮЗ ставит благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо». Собранные средства пойдут в фонд имени Алены Петровой, — сообщает в понедельник пресс-служба театра.

«Обыкновенное чудо", — это сказка для всей семьи, с присущим ей драматизмом и комизмом, необычными сюжетными линиями. В этой истории один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью», — говорится в сообщении.

Спектакль поставлен по мотивам известного советского фильма «Обыкновенное чудо» с режиссером Марком Захаровым, который является экранизацией пьесы Евгений Шварца. Поэтому, все персонажи будут знакомы зрителю.

Уточняется, что спектакль поставлен на средства и силами участников Томского объединения предпринимателей, с участием их детей. Все средства, полученные от спектакля, пойдут в фонд помощи онкобольным детям "Фонд им. Алены Петровой".

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