Томским водителям: с 1 февраля в России вступили в силу новые правила для автомобилистов

Ожидается, что правила оформления тюнинга помогут наладить эффективный учет прокачанных машин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 февраля 2021 года автолюбителям станет сложнее провести тюнинг своей машины, точнее, оформить его по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 года № 413. Вся процедура будет проходить в семь этапов, сообщает «Российская газета».

Сначала нужно будет получить заключение о внесение изменений в конструкцию автомобиля; это делает специальная испытательная лаборатория. Затем авто следует внести в специальный реестр Минэкономразвития России, после чего предстоит получить разрешение от ГИБДД. Теперь машину наконец можно усовершенствовать под запросы и вкус хозяина: изменить внешний вид авто, увеличить мощность и экономичность. После этого снова необходимо вернуться в лабораторию и провести все необходимые испытания тюнингованного автомобиля.

Если они прошли успешно, остается еще два шага: пройти техосмотр и вновь отправиться в ГИБДД за заключительным свидетельством на право управлять прокачанным транспортным средством.

Добавим, что с 1 февраля также меняется тариф на взимание платы с большегрузов (свыше 12 тонн). За каждый километр дорог федерального значения, по которым проедут водители, теперь придется заплатить 2,34 руб.; до настоящего времени сумма составляла 2,2 рубля.