Транспортная нагрузка на ледовых переправах Томской области увеличилась до 20 тонн

Теперь можно будет провозить больше грузов.

В Чаинском, Молчановском и Кривошеинском районах Томской области увеличилась транспортная нагрузка увеличилась до 20 тонн, — сообщает в понедельник пресс-служба обладминистрации.

«В Чаинском районе на переправе через реку Чая у села Гришкино, в Молчановском — на первой и второй полосе переправы через реку Обь у села Могочино максимальная транспортная нагрузка увеличена до 20 тонн», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Кривошеинском районе на ледовой переправе через реку Обь у села Никольское разрешено движение транспортных средств общей массой до 8 тонн.

С более подробной информацией о переправах можно ознакомиться на сайте.