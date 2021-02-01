Противодействие пожарам: в Томске продолжаются рейды в деревянные дома

Чем тушить пожары, лучше заниматься их профилактикой: в Томске после серии январских возгораний в регионе, продолжаются рейды в частный сектор. Фото пресс-службы мэрии. Фото: из открытых источников

Сотрудники районных администраций Томска и городской «Оперативно-дежурной службы» продолжают ежедневные рейды по микрорайонам, в которых расположены деревянные дома с печным отоплением, сообщила пресс-служба мэрии.

За неделю профилактические встречи сотрудники муниципалитета провели в мкр. Реженка, Киргизка, Сосновый бор, по ул. Крымской, Каховской, Молодежной, Ярославской, Дальней, Украинской, Братской, Челюскинцев, Ферганской, Маяковского, Цветаевой, Тютчева, в пер. Морском, Новом и др.

- Маршруты работы патрульных групп проложены таким образом, чтобы участники имели возможность зайти в дома многодетных семей, маломобильных людей, пожилых граждан и в очередной раз напомнить им о соблюдении правил противопожарной безопасности. Кроме того, сотрудники районных администраций обращают внимание на адреса, где уже случались пожары. Эта работа позволила в прошлом году существенно снизить количество пожаров в жилом фонде Томска, сохранить жизни десятков томичей и их имущество, - отметили в городской администрации.