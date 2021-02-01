В респираторные госпитали Томской области пришло новое оборудование

Когда новое оборудование будет смонтировано и установлено, еще большее число пациентов респираторных госпиталей смогут получать качественную современную медпомощь и выздоравливать.

В больницу скорой медицинской помощи, родильный дом № 4, областную клиническую больницу и Томскую районную больницу поступило новое оборудование для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией общей стоимостью 23,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. В респираторных госпиталях Томской районной больницы и родильного дома № 4 установлены новые рентген-аппараты, а в роддоме – еще и анализатор критических состояний.

- В лечении пациентов с поражением легких важен динамический контроль их состояния. Анализатор критических состояний помогает без передвижения проводить обследование пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - отметил главный врач родильного дома № 4 Александр Холопов.

В облздраве уточнили, что в Томской областной клинической больнице появился лабораторный инкубатор для исследования микроорганизмов, предопределяющих развитие инфекционных процессов, в том числе осложнений при течении вирусных инфекций. Сюда же поставлена импульсная ультрафиолетовая установка для экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей помещений. В больницу скорой медицинской помощи поступил новый УЗИ-аппарат, в отделение реанимации — аппарат для плазмообмена и видеоларингоскоп.

- Процедура плазмообмена становится жизненно необходимой, когда у пациентов развиваются патологические состояния, угрожающие жизни. Видеоларингоскоп требуется для помощи пациентам, нуждающимся в искусственной легочной вентиляции», – пояснил главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Попадейкин.