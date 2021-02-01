Еще одна жертва огня: в деревне Кандинка Томской области в пожаре погиб человек

Возгорание в деревянном доме привело к тому, что в огне пожара погиб хозяин жилья 1959 года рождения. Причины ЧП сейчас устанавливаются. Фото ГУ МЧС по Томской области.

- Сигнал о возгорании оперативный дежурный принял 31 января в 22.43. На момент прибытия первого подразделения шел густой дым из квартиры. Ликвидировать огонь удалось в 23.18, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

В результате пожара в одной из комнат обгорели диван, деревянный пол, закоптились стены. Площадь пожара составила 7 кв.м. Спасателями на диване было обнаружено тело хозяина 1959 года рождения.

В ведомстве уточнили, что к пожаротушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек. Причина возгорания устанавливается.