Что всего дороже: Томскстат – о росте цен на лекарственные препараты

В Томской области средние цены на медикаменты выросли на 7.2% (декабрь 2020 к декабрю 2019 года), что больше роста стоимости потребительских товаров и услуг населению.

- В Томской области средние цены на медикаменты выросли на 7.2% (декабрь 2020 к декабрю 2019 года), в то время как рост потребительских цен на товары и услуги составил в среднем 4.3%, - сообщили в Томскстате.

Как уточнили в ведомстве, среди лекарственных препаратов дороже всего стал йод – на 48,8%. Его средняя цена в регионе составила 29,40 рублей, тогда как в Республике Алтай тот же йод стоит 14.34 руб. Самый высокий средний ценник в СФО – 30.19 руб. – оказался в Иркутской области.

Заметно стала дороже в регионе ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 30,2%, средняя цена в аптеке этого востребованного лекарства составила 9,30 руб. Самая низкая цена в Сибири зафиксирована на препарат в Республике Алтай, наиболее высокая в Красноярском крае – 11,02 руб.

Линекс в Томской области «подрос» на 33,3%, его можно было приобрести за 300,03 рублей, в Республике Алтай – за 261,20 руб., в Новосибирской области - за 337,36 рублей.

Корвалол в Томской области стал дороже на 23,3%, средняя цена у нас составила 25,68 рублей, в Республике Тыва – 20,63 рубля, в Новосибирской области – 30,25 руб.