Обувь выдали сразу: томский омбудсмен по правам человека посетила колонию строгого режима в Асине

Омбудсмен Елена Карташова побывала в асиновской колонии строгого режима, побеседовала с осужденными, провела личный прием обратившихся к ней за консультациями.

На днях уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова совместно с прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексеем Васильевым и представителями регионального УФСИН посетили колонию строгого режима ИК-2 в Асине, сообщили в аппарате омбудсмена.

Официальные лица побывали в магазине, где осужденные приобретают продукты, осмотрели производственные цеха, побеседовали с людьми. При обходе территории 2 осужденным, которые не имели обуви по сезону (это при том, что в январе температура воздуха опускалась ниже -40), по настоянию омбудсмена была незамедлительно выдана положенная по нормативам обувь. Затем состоялся совместный прием граждан, на который обратилось 18 человек. Двое осужденных воспользовались правом поговорить с уполномоченным без присутствия сотрудников уголовно-исполнительной системы

- Тематика обращений осужденных разнообразна, но по-прежнему к правозащитникам поступает немало жалоб на качество оказания медицинской помощи в местах изоляции, поднимаются вопросы обеспечения личной безопасности, перевода в другое исправительное учреждение, оформления инвалидности. Несколько заявителей выражали несогласие с ранее наложенными на них администрацией ИК дисциплинарными взысканиями, - отметили в аппарате омбудсмена.

Сотрудники уточнили, что на вопросы правового характера Еленой Карташовой даны разъяснения действующего законодательства, 15 обращений приняты к рассмотрению, по ним будут проведены проверки и направлены письменные ответы заявителям. В адрес руководства ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России будут направлены письма в защиту прав заявителей, обратившихся по поводу защиты права на охрану здоровья и получение своевременной и качественной медицинской помощи.