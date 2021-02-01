Куда полететь томичам: с 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Перелеты разрешены в государства с благоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

С 8 февраля 2021 года Россия возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Рейсы будут выполняться по маршрутам Москва – Афины (два раза в неделю) и Москва – Сингапур (три раза в неделю). Кроме того, по решению оперштаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

С того же числа решено возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, штаб учел критерии Роспотребнадзора, по которым оценивается эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах. Так, показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней не должен превышать 40,0 на 100 тыс. населения. Показатель распространения (рассчитанный как средний за неделю) должен быть меньше или равен 1; темп прироста (рассчитанный как средний за 14 суток) не должен превышать 1%. Наконец, уровень тестирования на 100 тыс. (рассчитанный как средний за 7 дней) не должен быть меньше 200.