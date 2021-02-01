Погода в Томске 1 февраля 2021: потепление, осадков не ожидается

В Томской области сегодня мороз снизит свое влияние - за окном будет до -16, Потепление продолжится в ближайшие дни.

По данным гидрометцентра, сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -16, -18 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона в течение дня также сохранится переменная облачность без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -14, -19, местами до -24, по крайнему западу -8, -13°С. На дорогах гололедица.