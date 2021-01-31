В 2020 году жители Томской области чаще обращались к порталу Госуслуги

На портале государственных услуг Томской области доступны 503 услуги. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В течение 2020 года на портал Госуслуги поступило 2 млн 384 тыс. заявлений от жителей Томской области — это на 600 тысяч обращений больше, чем в предыдущем 2019-м, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Самыми популярными услугами стали запись на прием к врачу, выписка о состоянии индивидуального лицевого счета, оформление единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет, запись в детский сад, а также регистрация транспортных средств.

- Конечно, такой рост можно объяснить ограничениями, которые были введены в регионе из-за коронавируса. Но мы видим, что люди все чаще используют возможность электронного взаимодействия при получении услуг благодаря их широкому спектру и качеству предоставления. В 2020 году уровень удовлетворенности томичей качеством государственных и муниципальных услуг достиг 94,7 процента, — прокомментировала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Для получения услуг на портале от заявителя требуется минимальное количество справок: все ключевые информационные системы интегрированы между собой, а также работает система межведомственного электронного взаимодействия, через которую за 2020 год обработано 800 тысяч электронных запросов.

В настоящее время на портале государственных услуг Томской области доступны 503 услуги: 147 региональных и 356 федеральных.