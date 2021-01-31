Коронавирус в Томске: + 91 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 31 января, в Томской области выявлено 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 234 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 359 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 485 пациентов скончались, 20 040 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 850 439 человек, 73 182 скончались, 3 300 004 выздоровели.