Вниманию томичей: Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за прививку от коронавируса

В России вакцина от коронавирусной инфекции находиться в свободной продаже не может. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцина от COVID-19 в России не поступает в розничную продажу, поэтому любые медицинские учреждения, где ставят прививку, не имеют права требовать за это деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. «Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции является незаконным», – подчеркнули в ведомстве.

Вакцинацию могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. По последним данным, в России такие прививки делают в 3 098 организациях и 427 мобильных пунктах; задействованы также около 1 500 выездных бригад.

На прошлой неделе вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2021 года в медучреждения поступит еще более 17 млн доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 млн россиян.

Сейчас медики используют препарат «Спутник V» – первую официально зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19. Она разработана Центром им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе платформы аденовируса человека. Ранее власти сообщали, что с начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона».

Напомним, в Томской области масштабная вакцинация от COVID-19 началась с 15 января. Подать заявку на прививку от коронавируса можно через сайт covidtomsk.ru, а также по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту жительства. Кроме того, с 31 января должна в полном объеме заработать запись через портал «Госуслуги»