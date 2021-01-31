Томичи продолжают незаконно митинговать

Томичам не страшны ни мороз, ни штрафы. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 31 января, по всей России вновь проходят несанкционированные акции в поддержку задержанного в Москве Алексея Навального.

В Томске, как и в других городах, мероприятие по-прежнему не согласовано с властями. Более того, за предыдущий митинг двух его организаторов и еще несколько граждан привлекли к административной ответственности.

УМВД в очередной раз предупредило томичей об ответственности за участие в данном мероприятии, вплоть до уголовной. Особое внимание ведомство уделило родителям несовершеннолетних, так как после предыдущей, многие политики и государственные СМИ активно обсуждали участие детей в митинге.

Тем не менее, несмотря на мороз в - 26°С, несмотря на все запреты и предупреждения, томичи собрались у площадки БКЗ. Полиция подготовилась заранее: из уличных колонок доносится призыв расходиться. По сообщениям нашего корреспондента, уже собралась несколько сотен человек, но гораздо меньше, чем в предыдущие выходные. Полиция проверяет документы у митингующих, в основном с проверкой обращаются к молодежи.

Спустя час речевок и лозунгов, организаторы свернули свои плакаты со словами вернуться вновь. Томичи расходятся.

Позднее организатор акции Ксения Фадеева сообщила в своем telegram-канале о задержании.

"Задержаны около 8 человек, включая нас. Нас с Андреем везут в Ленинский РОВД",-говорится в сообщении.

Фото: Ксения Высотина