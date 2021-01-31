В Томске мужчина предстанет перед судом за изнасилование малолетней падчерицы

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы направлены в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя Томска в совершении изнасилования с применением насилия своей малолетней падчерицы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г.Томска в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2020, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, применив насилие к своей малолетней падчерице, используя ее беспомощное состояние, изнасиловал потерпевшую.

Обвиняемый содержится под стражей. Ему предусмотрено уголовное наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.