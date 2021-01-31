До -33: прогноз погоды в Томской области на воскресенье

Последний день января обещает быть мягким. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, сегодня в Томске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -28…-33°С. Температура днем -19…-24°С.

По области ожидается также облачность о с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -28…-33°С, при прояснениях до -38°С, по западу -19…-24°С. Температура днем -19…-24°С, местами -22…-27°С, по западу -10…-15°С. На дорогах местами гололедица.