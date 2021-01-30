В Томской области выпустили учебник по изобразительному искусству для первоклашек

Пособие включает тематическое и декоративное рисование, копирование, рисунок с натуры и диалоги об искусстве.

Учебник «Изобразительное искусство» для учащихся первых классов подготовили в Губернаторском Светленском лицее. Финансовую поддержку оказал глава Томской области и председатель совета образовательного учреждения Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Яркий, красочно иллюстрированный 125-страничный учебник для первоклашек подготовлен в рамках авторской концепции эмоционального образования, по которой учатся лицеисты в поселке Светлом под Томском. Пособие включает в себя тематическое и декоративное рисование, копирование, рисунок с натуры и диалоги об искусстве. Каждая тема содержит творческое задание, – говорится в сообщении.

Учебное пособие высоко оценили в попечительском совете лицея.

По словам начальника департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич, по учебнику уже начинают учиться первоклассники шести пилотных школ региона. Также им заинтересовались учреждения и других территорий страны.