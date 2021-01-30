В Томске из-за прорыва трубы подтопило гаражи на ул. Говорова

Сейчас на месте работают бригады Томскводоканала, они проводят ремонтные работы. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Специалисты Томскводоканала устраняют последствия выхода воды на рельеф, в результате которого оказались подтопленными гаражи на ул. Говорова 64/6. Сегодня утром сигнал об аварии поступил в оперативно-дежурную службу города, сообщает пресс-служба мэрии.

– Специалисты Томсководоканала провели аварийное отключение холодного водоснабжения в доме по ул. Говорова, 64 для определения места повреждения, и установили, что произошел порыв трубы диаметром 500, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают представители администрации Ленинского района, бригады Томскводоканала проводят ремонтные работы без отключения ресурса.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что повреждение будет устранено, все подъездные пути к гаражам восстановят. Томскводоканал компенсирует ущерб собственникам.