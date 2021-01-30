Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

За все время пандемии от COVID-19 в Томской области скончались 263 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 30 января, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в субботу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 263 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 28 143 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 25 280, умерших 263.