Коронавирус в Томске: +93 новых случаев заражения

В Томской области за сутки выявили менее ста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 30 января, в Томской области выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 143 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 19 032 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 512 пациентов скончались, 24 502 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 832 080 человек, 72 697 скончались, 3 279 964 выздоровели.