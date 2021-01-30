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Томское образование

Власти Томской области потратили более 270 млн рублей на цифровизацию школ и техникумов

Почти 50% школ региона подключились к высокоскоростному интернету
Ксения ГОРЮНОВА
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Образовательные учреждения Томской области продолжают внедрять новые технологии для проведения занятий.

Образовательные учреждения Томской области продолжают внедрять новые технологии для проведения занятий.

Замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова подвела итоги программ, включенных в нацпроекты «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика». В регионе продолжается развитие цифровой образовательной среды, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– В 2020 году на внедрение цифровой образовательной среды направлено 272,5 млн рублей: обновлена материально-техническая база 101 образовательной организации. В семи учреждениях СПО открыто 14 «цифровых» лабораторий. 94 школы оснащены ноутбуками, интерактивными комплексами, многофункциональными устройствами для проведения уроков, – говорится в сообщении.

Также ученики и родители получили доступ к электронному дневнику и другим ресурсам. Почти 3 тысячи педагогов повысили квалификацию по цифровым компетенциям.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету подключились 147 школ региона (48%). В 2021 году еще 43 учреждения планируют подключение, а на оставшихся объектах он появится до 2024 года.