Конкурсы, какао и сладости: студенты Томского политеха сыграют в сибирский квиддич

В брумбол играют на льду с мячом, вместо клюшек используются метлы, а вместо коньков – обувь с резиновой подошвой.

В воскресенье, 31 января, студенты и аспиранты Томского политехнического университета примут участие в соревновании по брумболу – аналогу популярной вымышленной игры вселенной «Гарри Поттера» квиддич. Команда молодых ученых сразится с советом студентов ТПУ. Всех участников будут ждать интерактивные конкурсы, чай, какао и сладости, сообщает пресс-служба вуза.

– Идея провести турнир возникла спонтанно и всем понравилась. Мы планировали приурочить соревнования ко Дню российского студенчества, но подвела погода. Решили не морозить студентов, а подождать потепления, – приводятся в сообщении слова председателя первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ТПУ Сергея Рубаненко.

Правила брумбола идентичны квиддичу: играют две команды, каждая состоит из двух защитников, центрального нападающего, двух крайних нападающих и вратаря. Вбрасывание мяча в игру проходит так же, как в хоккее с шайбой. Главная цель – забросить его в ворота соперника.

Матч состоит из двух периодов по пять минут. Если основное время закончилось ничьей, то назначается дополнительное: в этом случае игра продолжается без вратаря, побеждает команда, забросившая больше мячей именно в овертайме. Если снова ничья, то назначаются буллиты.

За соблюдением правил будет следить судья. Победители соревнований получат сувенирную продукцию с символикой ТПУ.

Принять участие может любой желающий студент и аспирант вуза, для этого нужно зарегистрироваться. Турнир пройдет на спортплощадке между общежитиями политеха (ул. Вершинина, 46 и 48). В 12:30 начнется разминка, которую проведет тренер танцевальной сборной вуза Екатерина Сулема.