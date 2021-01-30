Житель Томской области незаконно рубил деревья и причинил ущерб на 3,5 млн рублей

Индивидуальный предприниматель без разрешения рубил деревья возле села Высокий Яр.

Прокуратура Бакчарского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной рубке деревьев на сумму более 3,5 млн рублей. По данным следствия, 37-летний житель Чаинского района совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2020 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в отсутствие требуемого законом разрешения дал указание своим работникам произвести рубку деревьев на лесной деляне возле села Высокий Яр Бакчарского района. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду в результате вырубки более 250 кубометров деревьев различных пород, превысила 3,5 млн рублей, – говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области. Также прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.