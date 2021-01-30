Вниманию томичей: российский вице-премьер назвала вредным введение «ковидных паспортов»

Власти: введение иных документов, кроме прививочного сертификата, может вызвать раздражение россиян.

Вчера, 29 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что февраль-март могут стать переломным моментом для распространения коронавируса, после чего пандемия начнет отступать. При этом он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, поэтому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо, сообщает «Интерфакс».

Добавим, что 28 января на совещании президента РФ с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова отметила: вводить в российских регионах паспорта или другие документы для людей, вакцинированных от коронавируса, нецелесообразно.

В соответствии с законом единственным документом, который сегодня выдается в РФ, является сертификат привитого гражданина, подчеркнула вице-премьер. По ее словам, это касается всех прививок, а не только коронавирусных. Форма сертификата утверждена Минздравом, он выдается в прививочных пунктах и на едином портале «Госуслуги».

– Хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, – сказала Т. Голикова. По ее мнению, введение иных документов, кроме сертификата, вызовет раздражение граждан: «Они в таком случае воспринимают вакцинацию как принудительный процесс. А это недопустимо».

Напомним, в Томской области масштабная вакцинация от COVID-19 началась с 15 января. Подать заявку на прививку от коронавируса можно через сайт covidtomsk.ru, а также по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту жительства. Кроме того, с 31 января должна в полном объеме заработать запись через портал «Госуслуги».