Томичей приглашают на ярмарки выходного дня

Всего в Томске будут работать 14 ярмарок выходного дня. Фото: пресс-служба мэрии.

В выходные дни в районах Томска состоятся ярмарки, где томичи по доступным ценам могут приобрести продукцию овощеводства, животноводства и садоводства, сообщает пресс-служба мэрии.

На ярмарках будет представлена продукция от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий из Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов.

Всего в Томске будут работать 14 ярмарок выходного дня с общим количеством около 250 торговых мест, в том числе в поселке Светлый (пос.Светлый,29) , на пр. Академический, 13 (Академгородок), возле ДНТ «Авангард», а также на ул. Мокрушина, 9.

С планом мероприятий по организации ярмарок, их количеству и местам расположения можно ознакомиться по ссылке.