УМВД вновь предупреждает томичей об ответственности за участие в незаконном митинге

Даже нахождение несовершеннолетних на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства. Фото: Ксения Высотина

УМВД вновь предупреждает томичей об ответственности за участие, вплоть до уголовной, в несанкционированных мероприятиях 31 января. Особое внимание ведомство уделило родителям несовершеннолетних.

«В силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства», - говорится в сообщении.

Напомним, что неделю назад, 23 января по всей России прошла волна незаконных митингов в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

В Томске, как и в других городах, мероприятие не было согласовано с властями. Более того, двух его организаторов и еще несколько граждан привлекли к административной ответственности.

На днях в социальных сетях штаб Навального анонсировал новую несанкционированную акцию 31 января. После предыдущей, многие политики и государственные СМИ активно обсуждали участие детей в митинге.

- Нам нужно поддерживать такой закон, уголовно наказывать тех людей, которые ведут наших детей не туда, куда нужно. Чтобы не было этих призывов выходить на несанкционированные митинги, чтобы нашими детьми никто не прикрывался, - прокомментировала депутат Татьяна Соломатина в интервью телеканалу «Томское время».

Депутат Государственный Думы Татьяна Соломатина выступила с законодательной инициативой ужесточить наказание за вовлечение детей в несогласованные акции.