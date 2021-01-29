Городской этап гонки «Лыжня России» состоится в Томске 13 февраля

В Томске специалисты постоянно следят за качеством трасс на лыжных стадионах. Фото: пресс-служба мэрии г. Томска.

В Томске вновь пройдет городской этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Забеги запланированы на 13 февраля с 11:00 на четырех лыжных базах. Каждому участнику вручат сувенирную продукцию, а победители гонок на 5 и 10 км получат медали, дипломы и кубки, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– На протяжении многих лет «Лыжня России» объединяет миллионы людей по всей стране. Немало любителей это зимнего вида спорта и сторонников здорового образа жизни имеется в Томске. Для них участие в массовой лыжной гонке, безусловно, станет настоящим праздником, тем более что из-за пандемии коронавируса мы долгое время не проводили массовых спортивных мероприятий. Уверен, городской этап «Лыжни России» мы организуем на должном уровне, при соблюдении всех необходимых санитарных требований. Забеги рассредоточены сразу по четырем лыжным базам города, там за прошедшие дни зимы накоплен большой опыт работы в условиях пандемии, – отметил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Дополняется, что соревновательные забеги на 5 и 10 км пройдут на базе «Метелица» (ул. Королева, 13). Без учета времени принять участие можно будет на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20), лыжных базах «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б) и «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).

Регистрация участников соревнований и массового старта пройдет на сайте с 9 по 11 февраля. Там же можно узнать дополнительную информацию.