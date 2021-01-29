Исследование: эксперты выяснили, какие программы рефинансирования популярны в городах Сибири

По мнению экспертов, в сибирских городах спрос на рефинансирование кредитов рос в течение всего 2020 года.

Эксперты Райффайзенбанка проанализировали, какие программы рефинансирования являются наиболее популярными в Сибири в сравнении с российскими столицами.

Как показал анализ более 25 тысяч заявок в Райффайзенбанк из 43 городов России, главным образом граждане рефинансируют потребительские кредиты. Однако на втором месте в обеих столицах ипотека (23% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге), а в других городах – кредитные карты.

Из сибирских городов чаще всего рефинансируют кредитные карты в Томске (23%), Кемерове (20%) и Омске (20%). Интересно, что Томск в лидерах по этому продукту и в рейтинге по Российской Федерации. А вот у столичных жителей интерес к этой услуге минимальный (4%).

Сибиряки чаще всего рефинансируют потребительские кредиты в Иркутске (81%). За снижением процентной ставки по ипотеке чаще обращаются в Новосибирске (9%), однако доля новосибирцев значительно ниже результатов в двух столицах.

– Спрос на рефинансирование кредитов рос в течение всего 2020 года в Сибири. Возможностью просто и быстро снизить финансовую нагрузку на понятных условиях по единой ставке воспользовались многие клиенты, – отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.