Томич пытался перебросить 25 телефонов в исправительную колонию

В учреждениях УФСИН постоянно ведется работа по пресечению попыток доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 задержали 37-летнего томича, который за вознаграждение пытался перебросить на территорию 25 сотовых телефонов, 16 сим-карт, 2 аккумулятора, 5 зарядных устройств и 4 гарнитуры, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области.

– Запрещенные предметы, тщательно упакованные в полиэтилен, предназначались осужденным, отбывающим наказание в колонии строго режима, – говорится в сообщении.

В действиях томича есть признаки административного нарушения по ст. 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания). По данному факту будет проведена проверка, материалы которой направят в мировой суд.

Уточняется, что за 2020 год сотрудники следственных изоляторов и исправительных колоний Томской области изъяли 163 мобильных телефона.