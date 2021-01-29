Коронавирус унес жизни еще 6 жителей Томской области

Все умершие томичи входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 29 января, стало известно о смерти еще 6 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 261 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 28 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 25 156, умерших 261.