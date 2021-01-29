131 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений до 31 марта. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 131 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 25 156, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 103 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 50,7% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.