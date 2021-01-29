Коронавирус в Томске: +103 новых случаев заражения

В России за сутки было выявлено 19 238 заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 января, в Томской области выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 050 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 19 238 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 534 пациента скончались, 26 204 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 813 048 человек, 72 185 скончались, 3 255 462 выздоровели.