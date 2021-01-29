Вице-губернатор: в Томской области около 300 педагогов поставили прививку от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 – дело добровольное, но следует помнить, что педагоги и воспитатели входят в группу риска. Фото: Ксения Высотина

На сегодняшний день в Томской области около 300 педагогов поставили прививку от COVID-19, пройдя оба этапа вакцинации; еще 400 сотрудников прошли первый этап. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила на пресс-конференции вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

По ее словам, в 2020 году 714 педагогов и других работников школ (7,1% от их общего числа) заразились коронавирусом; в детских садах заболели 92 воспитателя (1,3%). «Эта категория специалистов – одна из самых уязвимых, и власти рассчитывают привить от новой коронавирусной инфекции как можно больше педагогов», – подчеркнула Л. Огородова.

Отвечая на вопрос, есть ли среди педагогического состава «отказники», не желающие делать прививки от COVID-19, замгубернатора пояснила: «Вакцинация добровольная, об этом говорит и президент, и Голикова (зампредседателя правительства РФ), и губернатор, но убеждения и беседы никто не отменял. Мы будем беседовать с педагогами. Как мы видим по цифрам, они – объект целевого воздействия инфекции, поэтому педагогов надо вакцинировать».

К настоящему времени в регионе сформированы списки желающих вакцинироваться от коронавируса, куда вошли около тысячи сотрудников школ и учреждений СПО. Людмила Огородова уточнила, что медики будут выезжать непосредственно в учебные заведения и на месте проводить вакцинацию, чтобы избавить педагогов от необходимости посещать поликлиники.

Напомним, 27 января губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что заявки на вакцинацию оставили уже девять тысяч жителей. До конца текущего месяца регион должен получить еще 18,5 тыс. доз отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак».