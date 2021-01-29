Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Дом с кикиморой» в Томске пострадал от вандалов

Исторические здание пока не включено в разряд памятников
Анна Захарова
КомментироватьОставить комментарий
Историческое здание относится косвенно является памятником, но официально этого пока не признали.

Историческое здание относится косвенно является памятником, но официально этого пока не признали.

Дом на улице Гагарина, 14 в Томске, прозванное томичами «домом с кикиморой», страдает от вандализма: регулярно в нем выбивают окна и ломают кирпичные перегородки. Об этом сообщила в популярной соцсети секретарь регионального отделения Всероссийского общества по охране исторических и культурных памятников (ВООПиК) Ирина Комарова.

Уточняется, что историческое здание на Гагарина, 14 относится к числу «вновь выявленных» памятников, однако пока не включено в их разряд.

«Сегодня мы были на месте — это какой-то кошмар! Выбитые окна, внутри здания куча кирпичей, разобранные печи. Отношение к домам ужасное! Зачем люди покупали здания? Чтобы все разрушалось?», —сказала Ирина Комарова.

Ирина Комарова заявила, что отделение Всероссийского общества по охране исторических и культурных памятников намерено обращаться во все инстанции, в том числе и силовые, чтобы вандалы были выявлены и призваны к ответственности.

Согласно открытым данным, это здание, построено в 1892 году - единственная сохранившаяся работа бывшего главного архитектора города С.М. Владиславлева. До революции оно принадлежало известному томскому купцу Колотилову. Позднее в этом доме жил знаменитый шахматист Петр Измайлов. Название «дом с кикиморой» он получил позднее, согласно городской легенде об обитающем в нем полтергейсте.