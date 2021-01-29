«Дом с кикиморой» в Томске пострадал от вандалов

Историческое здание относится косвенно является памятником, но официально этого пока не признали.

Дом на улице Гагарина, 14 в Томске, прозванное томичами «домом с кикиморой», страдает от вандализма: регулярно в нем выбивают окна и ломают кирпичные перегородки. Об этом сообщила в популярной соцсети секретарь регионального отделения Всероссийского общества по охране исторических и культурных памятников (ВООПиК) Ирина Комарова.

Уточняется, что историческое здание на Гагарина, 14 относится к числу «вновь выявленных» памятников, однако пока не включено в их разряд.

«Сегодня мы были на месте — это какой-то кошмар! Выбитые окна, внутри здания куча кирпичей, разобранные печи. Отношение к домам ужасное! Зачем люди покупали здания? Чтобы все разрушалось?», —сказала Ирина Комарова.

Ирина Комарова заявила, что отделение Всероссийского общества по охране исторических и культурных памятников намерено обращаться во все инстанции, в том числе и силовые, чтобы вандалы были выявлены и призваны к ответственности.

Согласно открытым данным, это здание, построено в 1892 году - единственная сохранившаяся работа бывшего главного архитектора города С.М. Владиславлева. До революции оно принадлежало известному томскому купцу Колотилову. Позднее в этом доме жил знаменитый шахматист Петр Измайлов. Название «дом с кикиморой» он получил позднее, согласно городской легенде об обитающем в нем полтергейсте.