Правительство РФ призывает регионы провести цифровую трансформацию качественно и быстро

В число лидеров рейтинга вошли Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

По итогам 2020 года подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Высокий результат эффективности показали 18 ведомств, остальные – средний и ниже среднего.

В число лидеров рейтинга вошли Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Минстрой, Минфин, Минздрав, МВД России и ряд других ведомств показали средний результат. Аутсайдерами рейтинга стали, в частности, Росархив, Росмолодежь, Минприроды России, Росморречфлот.

-Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В критерии оценки работы вошли исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств. По результатам рейтинга 10 руководителей цифровой трансформации, получившие низкие оценки работы по всем пунктам, будут заменены.

В каждом субъекте РФ до 1 декабря 2020 года по поручению президента Владимира Путина были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Основными задачами для них стали перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и центров управления регионами, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. Итоговые показатели цифровой зрелости отразят результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.