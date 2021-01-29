Вузы Томска готовы начать занятия во втором семестре очно

В университете будут соблюдены все противоэпидемиологические меры.

В пятницу, 29 января, участники проекта «Большой Томский университет» заявили о готовности в скором времени приступить к занятиям в очном режиме. Те студенты, которые находятся в других городах или не могут приехать в Томск из-за закрытых границ – продолжат обучение дистанционно, - сообщает пресс-служба ТГУ.

Уточняется, что вопрос выхода университетов на очный режим обучения представители университетов обсудили на заседании консорциума научно-образовательных организаций Томска.

Ранее сообщалось, что в первом семестре студенты Томска учились онлайн, либо в смешанном режиме. На заседании было принято решение, что со второго семестра университеты Томска готовы вернуться к привычному формату занятий, обеспечивая при этом необходимые меры профилактики коронавируса.

– Тем, кто не имеет возможности приехать из-за закрытых границ, вузы предоставят возможность учиться дистанционно, – сказал на заседании глава консорциума научно-образовательных организаций Томской области, ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Окончательное решение будет принято, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и руководства региона.

Добавим, что наряду с вопросом начала нового семестра также обсуждалась предстоящая приемная кампания, которую участники Большого университета планируют провести совместно.