Новый ТОС «Прибрежный» зарегистрирован в Советском районе Томска

Всего на территории ТОС проживает более 100 человек. Фото: пресс-служба мэрии.

Инициативная группа томичей обратилась в администрацию города Томска с предложением об установлении границ нового ТОС "Прибрежный", сформированном в жилых домах по адресам: ул. Петропавловская и ул. Тверская, сообщает пресс-служба мэрии.

- Мы поддерживаем все инициативы наших активных жителей, и это радует, что у нас появляются все новые ТОСы, которые показывают пример жителям, как можно ответственно относиться к своей территории", - отметила глава Советского района Оксана Рубцова.

Активисты нового ТОСа уже сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся на территории Советского района, являются участниками городских конкурсов по благоустройству «Томский дворик», «Зимний Томск», принимают участие в районных и общегородских субботниках.

В настоящее время в Томске зарегистрировано 54 ТОС. Также с инициативой создания нового ТОС «Гармония» вышли жители домов по ул. Иркутский тракт, 179/1, 179/2 и 179/3. Решение по регистрации данного ТОС будет принято в марте.