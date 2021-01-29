Гимнастика онлайн: томичи могут пройти реабилитацию после коронавируса удаленно

Перед началом занятий пациенты проходят очный осмотр у специалистов Центра медицинской реабилитации Томского НИИ курортологии и физиотерапии.

Программу телемедицинской реабилитации для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, разработали сотрудники Томского НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России совместно с департаментом здравоохранения Томской области. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первые пациенты на этой неделе приступили к онлайн-занятиям. Упражнения позволяют улучшить функции дыхания, укрепить сердечно-сосудистую систему. Также в рамках курса пациентов ждут онлайн-занятия с психологом.

- Такая форма прохождения реабилитации разработана для удобства пациентов, у которых нет возможности проходить ее очно, - объяснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева. - Перед началом занятий пациенты проходят очный осмотр у специалистов Центра медицинской реабилитации Томского НИИ курортологии и физиотерапии.

Для жителей районов области, желающих пройти дистанционную реабилитацию, первичная консультация проводится по телефону. Врач заполняет опросный лист, после чего определяет тип реабилитации и назначает время проведения занятий.

Курс рассчитан на 14-16 дней, оставить заявку на прохождение дистанционной реабилитации пациенты могут на сайте covidtomsk.ru, созданном по поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Реабилитацию на базе НИИ курортологии также можно пройти очно по направлению лечащего врача. В зависимости от состояния пациенты проходят реабилитацию амбулаторно, в условиях дневного или круглосуточного стационара. Всего очную реабилитацию с сентября по декабрь 2020 года прошли 245 пациентов из Томска и районов области.