Губернатор Томской области разрешил проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях

Губернатор Сергей Жвачкин официально разрешил проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях без зрителей. Фото Валерия Доронина.

Глава Томской области Сергей Жвачкин разрешил проводить в регионе официальные спортивные мероприятия в закрытых помещениях, но без болельщиков и зрителей, сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

- Я принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с нашим профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей, – отметил губернатор.

В оперштабе уточнили, что студенты в ближайшее время вернутся на очную форму обучения. Эти планы также были озвучены Сергеем Жвачкиным.

Напомним, медики прогнозируют третью волну заболеваемости коронавирусом в Томской области в марте. Ожидается, что она будет слабее второй (сентябрь - 2020), но сильнее первой (весна-лето прошедшего года). Предполагается к марту развернуть резервный респираторный госпиталь на площадях Дворца зрелищ и спорта.