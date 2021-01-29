Томичам на заметку: кальяны в Интернете больше не купить

Ни кальяны, ни никотинсодержащую продукцию россияне купить через Интернет больше не смогут в соответствии с законодательством.

В центральных СМИ прошла информация о том, что после вступления в силу поправок в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятых в июле 2020 года, больше нельзя будет купить в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию. Это, в частности, касается табачных стиков для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Ранее ограничения затрагивали табачную продукцию и табачные изделия. Купить их можно было только в магазинах, павильонах, автолавках и других торговых объектах.

Производители подготовились к изменениям в законодательстве. Так, пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма о том, что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.

Кроме того, с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также находится под запретом. С этого же дня рестораны могут получить штраф за кальяны, которые подают не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тыс. до 90 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима. По новым правилам, за курение на таких объектах может наступить ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), которая влечет штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара до 5 тыс. рублей.