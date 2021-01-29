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Общество

Без художеств: жителям Томской области теперь не сфотографироваться в линзах на паспорт

И еще о нововведениях, касающихся основного удостоверения личности
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Главным новшеством стал запрет на любое, даже минимальное ретуширование фотографии.

Главным новшеством стал запрет на любое, даже минимальное ретуширование фотографии.

Новый административный регламент МВД России по выдаче и замене паспортов вступил в силу 11 января 2021 года. Он уточняет требования к фотографиям на паспорт, вводит новую форму заявления и новые реквизиты госпошлин, сообщает ведомство.

Главным новшеством стал запрет на любое, даже минимальное ретуширование фотографии. «Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в документе.

Также гражданам запретили приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих цвет глаз. Запрет относится и к фото в форменной одежде. Возраст россиянина на фотографии должен совпадать с возрастом на день подачи заявления