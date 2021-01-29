Мужчина 32 лет погиб при пожаре в Томской области

В пос. Беляй Первомайского района Томской области спасатели во время пожаротушения нашли в квартире тело мужчины 32 лет.

- Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Титова поступил на пульт оперативного дежурного 28 января в 21.42. Ликвидировать огонь удалось в 22.07. В результате в двухкомнатной квартире обгорел диван, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв. метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в одной из комнат на диване было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения. Причина пожара устанавливается. К его тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек.

Добавим, количество пожаров в Томской области уже в самом начале 2021-го возросло на 1\3 по сравнению с прошедшим годом из-за неосторожного обращения с огнем, нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и при эксплуатации электроустановок.