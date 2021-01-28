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Томичи пополнили благотворительный счет для ветеранов на сумму более 700 тыс. рублей

Средства пойдут идут на оказание социальной помощи
Анна Гассельбах
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Областной благотворительный счет «Победа» действует уже 15 лет.

Областной благотворительный счет «Победа» действует уже 15 лет.

Фото: УКЛАДОВ Егор

Благотворительный счет «Победа» пополнился перечислениями от томичей на помощь ветеранам войны, на специальный счет уже зачислено 707,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что все средства областного благотворительного счета идут на оказание дополнительной адресной социальной помощи обратившимся за ней инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и вдовам участников войны.

Деньги направляются на ремонт жилья ветеранов, покупку им бытовой техники, на проезд к местам боевой службы участников войны, на восстановление мест их захоронения.

Областной благотворительный счет «Победа» действует уже 15 лет. За это время помощь оказана 1520 ветеранам и их семьям. В 2020 году такую помощь получили 85 ветеранов на 1,6 млн рублей.

Решения о расходовании денег со счета принимает областная комиссия, в которую входят представители общественных ветеранских организаций.

Любой желающий может принять участие и перечислить деньги. Есть несколько способов: по банковским реквизитам, с мобильного телефона, отправив sms-сообщение на номер 7715 с кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования через пробел или же через QR-код.