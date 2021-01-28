В Северном Парке Томска открытие школы планируется на май 2021 года

"Работаем в три смены, уверена, мы построим лучшую школу не только в Томской области, но и во всей Западной Сибири",- Екатерина Собканюк.

Новое современное здание школы площадью в 15,6 тысяч квадратных метров, расположенное на площади 3,5 гектара в томском микрорайоне Северный Парк, планируют ввести в эксплуатацию в мае 2021 года, а не в январе 2022-го, как планировалось ранее, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в рамках нацпроекта "Образование", в микрорайоне Северный Парк началось строительство школы на 1100 мест. Позже стало известно, что здание передадут Губернаторскому Светленскому лицею-интернату.

Новое здание станет главным подарком на 25-летие Светленского лицея. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий попечительский совет уникального в стране учебного заведения.

В свою очередь, руководитель группы компаний «Карьероуправление» Екатерина Собканюк рассказала членам совета, что первая свая в новое здание лицея в Северном парке была забита 20 апреля 2020 года, сегодня уже построен корпус, идет отделка, все три блока будут переданы для оснащения до 20 апреля.

- Несмотря на то, что плановый срок окончания строительства 1 января 2022 года, мы планируем 15 мая ввести лицей в эксплуатацию, а до 1 августа завершить благоустроительные работы, - сообщила Екатерина Собканюк. – Работаем в три смены, уверена, мы построим лучшую школу не только в Томской области, но и во всей Западной Сибири.